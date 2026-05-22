В Орловской области объявили ракетную опасность

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", – написал Клычков в своем канале на платформе "Макс".