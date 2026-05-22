23:12 22.05.2026
В ООН прокомментировали атаку ВСУ на колледж в Старобельске

ООН о теракте ВСУ в Старобельске: гражданские лица должны быть защищены

© Фото : Леонид Пасечник/MAXПоследствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ООН призвали защитить граждан в связи с ударом ВСУ по Старобельску.
  • Представительница УКГВ Эдем Восорну заявила, что гражданские лица должны быть защищены, так как текущая ситуация противоречит международному гуманитарному праву.
ООН, 22 мая - РИА Новости. Гражданские должны быть защищены, заявила в ходе заседания СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Старобельску в ЛНР представительница Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Эдем Восорну.
"Человеческая цена этой войны выявляет тенденцию, которая противоречит международному гуманитарному праву. Гражданские лица должны быть защищены", – сказала она.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.
Луганская Народная РеспубликаСтаробельскВооруженные силы УкраиныООНСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
