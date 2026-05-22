В ООН прокомментировали атаку ВСУ на колледж в Старобельске

ООН, 22 мая - РИА Новости. Гражданские должны быть защищены, заявила в ходе заседания СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Старобельску в ЛНР представительница Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Эдем Восорну.
"Человеческая цена этой войны выявляет тенденцию, которая противоречит международному гуманитарному праву. Гражданские лица должны быть защищены", – сказала она.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.