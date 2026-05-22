16:58 22.05.2026
Больше 3,2 тысячи человек прошли онкоскрининг полости рта в Подмосковье

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. С начала года в Подмосковье больше 3,2 тысячи человек проверили полость рта на онкологические заболевания, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
В стоматологических клиниках области врачи используют люминесцентную стоматоскопию. Этот метод помогает обнаружить новообразования на ранней стадии.
"Люминесцентная стоматоскопия – это простой, быстрый и совершенно безболезненный способ проверить, все ли в порядке с тканями полости рта. С начала года такую диагностику прошли более 3,2 тысячи жителей Подмосковья. У 29 из них врачи нашли изменения, которые требуют консультации онколога. Все они направлены на дополнительные диагностические исследования", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Процедуру проводят с помощью специальной лампы и очков. Врач-стоматолог направляет люминесцентную лампу в полость рта: любое отклонение от нормы начинает светиться иначе, и это помогает заподозрить онкологию. Диагностика бесплатная, ее проводят на приеме у стоматолога.
 
