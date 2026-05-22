"Олимпиакос" обыграл "Фенербахче" и вышел в финал Евролиги - РИА Новости Спорт, 22.05.2026
19:57 22.05.2026 (обновлено: 20:21 22.05.2026)
"Олимпиакос" обыграл победителя Евролиги "Фенербахче" и вышел в финал турнира

  • Греческий «Олимпиакос» обыграл турецкий «Фенербахче» в полуфинале баскетбольной Евролиги со счетом 79:61.
  • «Олимпиакос» впервые с 2023 года вышел в финал Евролиги, где сыграет с победителем встречи между испанскими «Валенсией» и «Реалом».
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Греческий "Олимпиакос" обыграл турецкий "Фенербахче" в полуфинале баскетбольной Евролиги.
"Финал четырех" проходит в Афинах. Встреча завершилась победой "Олимпиакоса" со счетом 79:61 (18:12, 15:12, 23:17, 23:20). Самыми результативными игроками матча стали Алек Питерс из "Олимпиакоса" и Тарик Биберович из "Фенербахче", набравшие по 17 очков.
"Олимпиакос" впервые с 2023 года вышел в финал Евролиги, где сыграет с победителем встречи между испанскими "Валенсией" и "Реалом". "Фенербахче" является действующим победителем турнира.
