СК заочно обвинил экс-главу ГШ ВСУ в операциях против жителей Донбасса

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Следственный комитет России заочно обвинил бывшего начальника генштаба ВСУ Сергея Шапталу в военных операциях против мирных жителей ДНР и ЛНР, он объявлен в розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирных граждан и российских военнослужащих.
"К уголовной ответственности привлечен генерал-лейтенант ВСУ Сергей Шаптала, занимавший с июля 2021 года по февраль 2024 года должность начальника Генерального штаба ВСУ. Следствием установлена его причастность к проведению военных операций против мирных жителей ДНР и ЛНР... В отношении Шапталы вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого", - сообщили в пресс-службе.
Шаптала объявлен в международный розыск и заочно арестован, добавили в СК.