Рейтинг@Mail.ru
СК заочно обвинил экс-главу ГШ ВСУ в операциях против жителей Донбасса - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 22.05.2026
СК заочно обвинил экс-главу ГШ ВСУ в операциях против жителей Донбасса

СК заочно обвинил экс-главу ГШ ВСУ Шапталу в операциях против жителей Донбасса

© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФ
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следственный комитет России заочно обвинил бывшего начальника генштаба ВСУ Сергея Шапталу в военных операциях против мирных жителей ДНР и ЛНР.
  • В результате этих операций были убиты почти пять тысяч человек, свыше 13 тысяч получили ранения различной степени тяжести.
  • Сергея Шапталу объявили в международный розыск и заочно арестовали.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Следственный комитет России заочно обвинил бывшего начальника генштаба ВСУ Сергея Шапталу в военных операциях против мирных жителей ДНР и ЛНР, он объявлен в розыск, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирных граждан и российских военнослужащих.
«
"К уголовной ответственности привлечен генерал-лейтенант ВСУ Сергей Шаптала, занимавший с июля 2021 года по февраль 2024 года должность начальника Генерального штаба ВСУ. Следствием установлена его причастность к проведению военных операций против мирных жителей ДНР и ЛНР... В отношении Шапталы вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в результате военных операций против мирных жителей ДНР и ЛНР были убиты почти пять тысяч человек, свыше 13 тысяч получили ранения различной степени тяжести.
Шаптала объявлен в международный розыск и заочно арестован, добавили в СК.
Роберт Бровди - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Суд заочно приговорил командира ВСУ Бровди к пожизненному сроку
27 марта, 15:27
 
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияАлександр БастрыкинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала