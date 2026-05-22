В Белгородской области три мирных жителя получили ранения при ударах ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 22.05.2026 (обновлено: 12:37 22.05.2026)
В Белгородской области три мирных жителя получили ранения при ударах ВСУ

В Белгородской области 3 мирных жителя ранены при ударах дронов ВСУ по машинам

  • В Белгородской области три мирных жителя получили ранения при ударах дронов ВСУ.
  • Двое мужчин ранены в Яковлевском округе в районе хутора Жданов при ударе беспилотника по "Газели".
  • В Шебекино при атаке дрона на грузовой автомобиль пострадал мужчина.
БЕЛГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в Белгородской области в результате ударов дронов ВСУ по автомобилям, сообщили в региональном оперштабе.
"Три мирных жителя пострадали от атак со стороны ВСУ. В Яковлевском округе в районе хутора Жданов в результате удара беспилотника по "Газели" ранены двое мужчин. У одного из них множественные осколочные ранения и ожоги различных частей тела", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что второй пострадавший находится в тяжелом состоянии, он получил осколочные ранения головы, ожоги лица и руки.
"В городе Шебекино при атаке дрона на грузовой автомобиль пострадал мужчина. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. Ему диагностировали множественные осколочные ранения рук, ног и перелом голени. После оказания помощи он будет переведен в областную клиническую больницу", - добавили в оперштабе.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБелгородская областьПроисшествия
 
 
