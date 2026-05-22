Мэр Нью-Йорка пожаловался на глобальное потепление после наводнения

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая – РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани пожаловался на глобальное потепление после масштабного наводнения в ряде районов города.
Нью-Йорк ранее столкнулся с сильными ливнями, которые привели к подтоплениям улиц, станций метро, подвалов и жилых помещений в отдельных районах города.
"Ранее сегодня я встречался с несколькими семьями в Холлисе, в Куинсе, у которых затопило не только подвалы - были затоплены даже квартиры на первых этажах. И ко мне подошла женщина, у нее были слезы на глазах, и она рассказала мне, что это проблема не 2026 года, не 2020 года - она сталкивается с этим уже 34 года. И для меня это пример многих корней климатического кризиса, которые мы игнорировали", - сказал Мамдани, трансляция велась в соцсети Х.
По его словам, в большинстве районов Нью-Йорка выпало от 5 до 6,4 сантиметра осадков.
"Как мы теперь знаем, из-за климатического кризиса этот объем увеличивается. В некоторых районах Нью-Йорка за пять минут выпало полдюйма (около 1,3 сантиметра - ред.) осадков - это эквивалентно шести дюймам (около 15 сантиметрам - ред.) в час", - отметил мэр.