В Новороссийске предотвратили теракт на энергообъекте.

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Теракт предотвращен в Краснодарском крае, агент спецслужб Украины задержан в Новороссийске, намеревавшийся устроить подрыв энергообъекта, сообщил журналистам ЦОС ФСБ.
"В городе Новороссийске задержан агент спецслужб Украины, гражданин РФ, 2003 года рождения. Установлено, что житель Северского района Краснодарского края был завербован в мессенджере WhatsApp сотрудником СБУ для осуществления подрыва одного из объектов энергетической инфраструктуры на территории Краснодарского края с использованием самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении.
Агента задержали, когда он шел к месту закладки со средствами поражения, отметили в ЦОС.
"Из схрона изъято готовое к применению СВУ фугасного действия с массой взрывчатого вещества 2,5 килограмма, а также телефонный аппарат, в котором обнаружена его переписка с куратором, подтверждающая подготовку к совершению преступления" - отметили в ФСБ.
На задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьями УК (приготовление к теракту), (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и (государственная измена), сообщили силовики. Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием, заключили в ЦОС.
Спецслужбы Украины не снижают активность поиска потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба России, отмечает ФСБ. Все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание, предупредила ФСБ.
