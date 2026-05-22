Новый хирургический корпус с поликлиникой построят в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая — РИА Новости. Нижегородская область заключила контракт на строительство нового хирургического корпуса с поликлиникой в рамках флагманского регионального проекта "Город здоровья", сообщает пресс-служба правительства региона.

Здание появится на территории Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко. Ввод корпуса позволит существенно повысить качество и скорость оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, а также внедрить в практику новые технологии высокотехнологичной медицины.

"Только на строительство хирургического корпуса направят более 16,7 миллиарда рублей, из которых свыше 10,3 миллиарда рублей – средства федерального бюджета и более 6,4 миллиарда рублей – средства бюджета региона. Кроме того, проект "Город здоровья" предусматривает создание Центра ядерной медицины с циклотроном, двумя системами ПЭТ/КТ и системой ОФЭКТ/КТ, капитальный ремонт больницы имени Семашко и строительство инфраструктуры для размещения пациентов, не требующих госпитализации, или родственников больных", - говорится в сообщении.

Проект "Город здоровья" реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с целью сосредоточения максимального количества видов высокотехнологичной медицины для взрослых пациентов в едином контуре – на территориях Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко и соседствующего с ней Нижегородского областного клинического онкологического диспансера. Инициатива получила поддержку правительства России и Минздрава России и была включена в программу реализации нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

"Заключенный нами контракт включает выполнение целого комплекса работ. Инженерные изыскания и проектирование планируется реализовать в 2026-2027 годах, строительство и оснащение здания современным оборудованием – в 2028-2031 годах. Мощность объекта колоссальная: около 100 тысяч госпитализаций и более 250 тысяч амбулаторных и диагностических посещений в год", – приводятся в сообщении слова Никитина.

По словам главы региона, по предварительным архитектурным решениям, этажность комплекса составит от 4 до 9 этажей. В здании разместится круглосуточный хирургический стационар на 380 коек и дневной стационар для проведения малоинвазивных вмешательств. Операционный блок будет включать 24 операционные, в том числе роботизированные. Также в корпусе будут действовать диагностический блок полного цикла и поликлиническое отделение на 600 посещений в смену.