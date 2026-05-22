России стыдно за западных членов СБ ООН, заявил Небензя

ООН, 22 мая - РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ему неловко и стыдно за европейских членов Совета безопасности, чей уровень цинизма зашкаливает, поскольку ни один из них во время своих выступлений не удосужился упомянуть о детях, погибших в Старобельске в результате атаки ВСУ.
"Откровенно говоря, мне неловко и стыдно за некоторых коллег по Совету безопасности. Мы знали, что услышим от европейских членов Совбеза нечто подобное, но сегодня уровень их цинизма зашкаливает. Ни один из них не удосужился даже упомянуть о погибших детях в Старобельске", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.