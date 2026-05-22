России стыдно за западных членов СБ ООН, заявил Небензя

ООН, 22 мая - РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ему неловко и стыдно за европейских членов Совета безопасности, чей уровень цинизма зашкаливает, поскольку ни один из них во время своих выступлений не удосужился упомянуть о детях, погибших в Старобельске в результате атаки ВСУ.