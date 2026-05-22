Уровень цинизма европейских членов СБ ООН зашкаливает, заявил Небензя
23:46 22.05.2026 (обновлено: 23:59 22.05.2026)
Уровень цинизма европейских членов СБ ООН зашкаливает, заявил Небензя

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил о высоком уровне цинизма европейских членов Совета Безопасности ООН.
ООН, 22 мая - РИА Новости. Уровень цинизма европейский членов Совета Безопасности ООН зашкаливает, заявил в пятницу постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, комментируя высказывания на заседании Совбеза по Старобельску.
"Мне неловко и стыдно за некоторых коллег по Совету Безопасности. Мы знали, что услышим от европейских членов СБ нечто подобное, но сегодня уровень их цинизма зашкаливает", - сказал Небензя.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.
