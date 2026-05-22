Уровень цинизма европейских членов СБ ООН зашкаливает, заявил Небензя

ООН, 22 мая - РИА Новости. Уровень цинизма европейский членов Совета Безопасности ООН зашкаливает, заявил в пятницу постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, комментируя высказывания на заседании Совбеза по Старобельску.
"Мне неловко и стыдно за некоторых коллег по Совету Безопасности. Мы знали, что услышим от европейских членов СБ нечто подобное, но сегодня уровень их цинизма зашкаливает", - сказал Небензя.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.