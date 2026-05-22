Европейские члены СБ ООН откровенно глумятся над жертвами, заявил Небензя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Василий Небензя заявил, что европейские члены Совбеза ООН откровенно глумятся над жертвами среди детей.
- В результате удара ВСУ с помощью четырех БПЛА в общежитии, где находились 86 учащихся и работник, ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли.
ООН, 22 мая - РИА Новости. Европейские члены Совбеза ООН откровенно глумятся над жертвами среди детей, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя о выступлениях на заседании по Старобельску в ЛНР, куда ударили ВСУ.
"Это даже не лицемерие или двойные стандарты, (это - ред.) откровенное глумление над детскими жертвами", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.