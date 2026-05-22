Ответственность Запада за поставки оружия Киеву неминуема, заявил Небензя - РИА Новости, 22.05.2026
23:15 22.05.2026
Ответственность Запада за поставки оружия Киеву неминуема, заявил Небензя

© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Василий Небензя заявил, что ответственность западных стран за поставки оружия Киеву будет неминуемой.
  • Небензя добавил, что Запад таким образом оправдывает и соучаствует в актах терроризма, подобных теракту ВСУ в Старобельске.
ООН, 22 мая – РИА Новости. Ответственность западников за поставки оружия киевскому режиму будет неминуемой, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Ряд стран, сидящих за этим столом, являются основными поставщиками оружия режиму (Владимира) Зеленского и не скрывают, что считают это своим правом. Вы должны знать, что таким образом оправдываете и соучаствуете в актах терроризма, подобных совершенному в ночь на сегодня (теракт ВСУ в Старобельске - ред.). И ответственность за эти решения и преступления будет неминуема", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В миреРоссияУкраинаКиевВасилий НебензяЛеонид ПасечникСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныООНСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
