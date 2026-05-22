22:53 22.05.2026
Число жертв теракта ВСУ в ЛНР может вырасти, допустил Небензя

© РИА Новости / Евгений Биятов
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Василий Небензя сообщил, что подтверждено шесть погибших и более 40 раненых детей в результате теракта ВСУ в Старобельске.
  • Он подчеркнул, что число жертв может вырасти, так как некоторые дети находятся в критическом состоянии, а под завалами все еще остаются люди.
ООН, 22 мая - РИА Новости. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя допустил, что число жертв теракта ВСУ в Старобельске может вырасти, добавив, что часть детей находится в критическом состоянии.
"Подтверждено, что шесть человек погибли, более 40 детей получили ранения разной степени тяжести. К сожалению, эта цифра может вырасти", - сообщил он на запрошенном РФ экстренном заседании СБ ООН в связи с ударом ВСУ по общежитию в Старобельске.
По словам российского дипломата, ряд детей находится в критическом состоянии в больнице, а также продолжаются поиски.
"Под завалами все еще остаются дети", - подчеркнул Небензя.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельскогопрофессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.
РоссияСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеВасилий НебензяООН
 
 
