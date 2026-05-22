Небензя назвал атаку ВСУ по колледжу в ЛНР преднамеренным ударом

ООН, 22 мая - РИА Новости. Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что атака ВСУ по колледжу в ЛНР является преднамеренны ударом и военным преступлением.
"Этот преднамеренный удар по гражданскому объекту, где учатся и проживают дети, нанесенный в ночное время, когда общежитие было заполнено, был явно совершен с целью максимального количества жертв. Согласно международному гуманитарному праву, это является военным преступлением", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.