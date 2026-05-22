22:40 22.05.2026 (обновлено: 22:45 22.05.2026)
Цели СВО будут достигнуты, заявил Небензя

© AP Photo / John Minchillo — Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Василий Небензя заявил, что цели СВО будут достигнуты.
  • Он напомнил, что Россия начала спецоперацию, чтобы положить конец кровопролитию и беззаконию киевского режима.
ООН, 22 мая - РИА Новости. Россия начала СВО, чтобы положить конец кровопролитию и беззаконию киевского режима на Украине, и цели спецоперации будут достигнуты, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.
"Мы начали СВО для того, чтобы положить конец кровопролитию и беззаконию режима в соседней стране, и будьте уверены, ее цели будут достигнуты", - сообщил он на запрошенном РФ экстренном заседании СБ ООН в связи с ударом ВСУ по общежитию в Старобельске.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.
