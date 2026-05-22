Россия призывает международные структуры осудить теракт ВСУ, заявил Небензя

ООН, 22 мая – РИА Новости. Россия призывает международные структуры и мировое сообщество решительно осудить теракт ВСУ в Старобельске, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, подчеркнув, что молчание в данном случае будет равносильно пособничеству киевскому режиму.