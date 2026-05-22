Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия призывает международные структуры и мировое сообщество осудить теракт ВСУ в Старобельске, заявил Василий Небензя.
- В результате атаки ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли.
ООН, 22 мая – РИА Новости. Россия призывает международные структуры и мировое сообщество решительно осудить теракт ВСУ в Старобельске, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, подчеркнув, что молчание в данном случае будет равносильно пособничеству киевскому режиму.
"Призываем международные структуры, национальные правительства и мировую общественность дать честную оценку преступным действиям режима Зеленского и решительно осудить кровавый теракт в Старобельске. Молчание будет равносильно пособничеству кровавым деяниям киевских террористов и безразличию к судьбам невинно погибших и пострадавших детей", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.