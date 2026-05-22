22:33 22.05.2026 (обновлено: 22:43 22.05.2026)
Запад молчит о преступлениях ВСУ против российских детей, заявил Небензя

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 22 мая - РИА Новости. Запад обходит молчанием преступные действия ВСУ в отношении российских детей, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу сообщил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли.
"Как же на все это реагируют западные радетели за права человека? Ответ прост: никак", - сказал Небензя на специальном заседании Совета безопасности ООН, созванном после удара ВСУ по колледжу в ЛНР.
По словам постпреда, на Западе смотрят на происходящее сквозь пальцы и либо одобрительно помалкивают, либо "рукоплещут своим карманным террористам".
