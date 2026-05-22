Запад молчит о преступлениях ВСУ против российских детей, заявил Небензя

ООН, 22 мая - РИА Новости. Запад обходит молчанием преступные действия ВСУ в отношении российских детей, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу сообщил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли.
По словам постпреда, на Западе смотрят на происходящее сквозь пальцы и либо одобрительно помалкивают, либо "рукоплещут своим карманным террористам".