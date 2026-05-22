Западные столицы снабжают ВСУ разведданными, заявил Небензя

22:29 22.05.2026 (обновлено: 22:41 22.05.2026)
Небензя: Запад снабжает ВСУ разведданными и помогает с целенаведением

Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
  • Василий Небензя заявил, что страны Запада снабжают ВСУ разведывательными данными и помогают с наведением по целям.
ВАШИНГТОН, 22 мая – РИА Новости. Россия располагает достоверной информацией, подтверждающей, что страны Запада снабжают ВСУ разведывательными данными и помогают с наведением по целям, заявил в пятницу постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.
"Мы располагаем достоверной информацией, что западные столицы снабжают ВСУ разведданными и помогают с целенаведением", - сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу сообщил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.
