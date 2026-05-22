Западные столицы снабжают ВСУ разведданными, заявил Небензя

ВАШИНГТОН, 22 мая – РИА Новости. Россия располагает достоверной информацией, подтверждающей, что страны Запада снабжают ВСУ разведывательными данными и помогают с наведением по целям, заявил в пятницу постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.