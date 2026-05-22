22:28 22.05.2026 (обновлено: 23:46 22.05.2026)
Небензя об атаке ВСУ по ЛНР: с Киевом невозможно договариваться

Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что с Киевом невозможно договариваться.
  • В результате атаки ВСУ ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли.
ООН, 22 мая – РИА Новости. Атака ВСУ по спящим детям в колледже в Старобельске в очередной раз доказывает террористическую сущность и недоговороспособность киевских властей, бьющих по мирным гражданам на фоне поражений на поле боя и при замалчивании этих преступлений Западом, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Атака по спящим детям - очередное свидетельство трусливой, террористической, античеловеческой сущности киевских властей, которые, терпя поражение на поле боя, в своей агонии бьют по святому при попустительстве и замалчивании этих преступлений на Западе. Это наглядно подтверждает вероломство и недоговороспособность Киева", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.
КиевЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеВ миреСтаробельскРоссияВасилий НебензяЛеонид ПасечникООНСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
