С Киевом невозможно договариваться, заявил Небензя

ООН, 22 мая – РИА Новости. Атака ВСУ по спящим детям в колледже в Старобельске в очередной раз доказывает террористическую сущность и недоговороспособность киевских властей, бьющих по мирным гражданам на фоне поражений на поле боя и при замалчивании этих преступлений Западом, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Атака по спящим детям - очередное свидетельство трусливой, террористической, античеловеческой сущности киевских властей, которые, терпя поражение на поле боя, в своей агонии бьют по святому при попустительстве и замалчивании этих преступлений на Западе. Это наглядно подтверждает вероломство и недоговороспособность Киева", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.