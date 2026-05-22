ООН, 22 мая — РИА Новости. Атака ВСУ на Старобельский педагогический колледж в ЛНР стала очередным примером террористической сущности киевского режима, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на спецзаседании Совбеза.

« "Атака по спящим детям — очередное свидетельство трусливой террористической античеловеческой сущности киевских властей, которые, терпя поражение на поле боя, в своей агонии бьют по святому при попустительстве и замалчивании этих преступлений на Западе. Это наглядно подтверждает вероломство и недоговороспособность Киева", — сказал он.

Небензя показал участникам заседания фотографии разрушенных при атаке зданий. Он отметил, что такое не могло произойти из-за работы ПВО.

« "Удар не мог быть случайным, три волны беспилотников били в одно и то же место", — добавил дипломат.

Кроме того, Россия располагает достоверной информацией, подтверждающей, что страны Запада снабжают ВСУ разведанными и помогают с наведением на цели. Небензя также обратил внимание на то, что никто из находившихся в общежитии колледжа не принимал участия в боевых действиях.

« "Мы начали СВО для того, чтобы положить конец кровопролитию и беззаконию режима в соседней стране, и будьте уверены, ее цели будут достигнуты", — подчеркнул он.