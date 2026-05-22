Небензя: удар по колледжу в ЛНР подтвердил террористическую сущность Киева - РИА Новости, 22.05.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:28 22.05.2026 (обновлено: 23:20 22.05.2026)
Небензя: удар по колледжу в ЛНР подтвердил террористическую сущность Киева

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Небензя назвал атаку ВСУ по колледжу в ЛНР свидетельством трусливой сущности киевских властей.
  • Он подчеркнул, что разрушения не могли быть результатом работы ПВО, и отметил, что три волны беспилотников били в одно и то же место.
ООН, 22 мая — РИА Новости. Атака ВСУ на Старобельский педагогический колледж в ЛНР стала очередным примером террористической сущности киевского режима, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на спецзаседании Совбеза.
"Атака по спящим детям — очередное свидетельство трусливой террористической античеловеческой сущности киевских властей, которые, терпя поражение на поле боя, в своей агонии бьют по святому при попустительстве и замалчивании этих преступлений на Западе. Это наглядно подтверждает вероломство и недоговороспособность Киева", — сказал он.

Небензя показал участникам заседания фотографии разрушенных при атаке зданий. Он отметил, что такое не могло произойти из-за работы ПВО.
"Удар не мог быть случайным, три волны беспилотников били в одно и то же место", — добавил дипломат.
Кроме того, Россия располагает достоверной информацией, подтверждающей, что страны Запада снабжают ВСУ разведанными и помогают с наведением на цели. Небензя также обратил внимание на то, что никто из находившихся в общежитии колледжа не принимал участия в боевых действиях.
"Мы начали СВО для того, чтобы положить конец кровопролитию и беззаконию режима в соседней стране, и будьте уверены, ее цели будут достигнуты", — подчеркнул он.

Украинские дроны ударили по общежитию, в котором было 86 студентов, минувшей ночью. Это привело к обрушению здания. По последним данным, погибли шесть человек, 39 получили ранения, еще 15 числятся пропавшими без вести. Никаких военных объектов рядом с учебным корпусом не было.
Специальная военная операция на УкраинеУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеЛуганская Народная РеспубликаВасилий НебензяООНВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
