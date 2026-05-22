Небензя: никто из пострадавших в ЛНР не участвовал в боевых действиях

ООН, 22 мая – РИА Новости. Никто из находившихся в общежитии в Старобельске в ЛНР, по которому ударили ВСУ, не принимал участия в боевых действиях, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя
"Никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участие в боевых действия", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.