22:28 22.05.2026 (обновлено: 22:46 22.05.2026)
Небензя: никто из пострадавших в ЛНР не участвовал в боевых действиях

Небензя: в общежитии в Старобельске не было военных

© РИА Новости / МИД РФ | Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
  • Василий Небензя заявил, что никто из находившихся в общежитии в Старобельске в ЛНР не принимал участия в боевых действиях.
  • Ночью ВСУ нанесли удар по колледжу в Старобельске с помощью четырех БПЛА самолетного типа, в результате шесть человек погибли и 39 детей получили ранения различной степени тяжести.
ООН, 22 мая – РИА Новости. Никто из находившихся в общежитии в Старобельске в ЛНР, по которому ударили ВСУ, не принимал участия в боевых действиях, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя
"Никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участие в боевых действия", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.
По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар по колледжу с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.
