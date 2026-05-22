Небензя назвал удар ВСУ по общежитию в ЛНР военным преступлением - РИА Новости, 22.05.2026
22:26 22.05.2026 (обновлено: 22:35 22.05.2026)
Небензя назвал удар ВСУ по общежитию в ЛНР намеренным военным преступлением

© РИА Новости / POOL | Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал удар ВСУ по общежитию в Старобельске военным преступлением.
  • Небензя подчеркнул, что удар не мог быть случайным, так как три волны беспилотников били в одно и то же место.
ООН, 22 мая - РИА Новости. Ночной удар ВСУ тремя волнами беспилотных летательных аппаратов по заполненному студенческому общежитию в Старобельске не мог быть случайностью, это преднамеренный удар по гражданскому объекту, военное преступление, совершенное ради максимального числа жертв, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу сообщил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли.
"Удар не мог быть случайным: три волны беспилотников били в одно и то же место. Попадание БПЛА по колледжу не могло быть результатом работы ПВО или РЭБ, как это тут же начали утверждать в Киеве", - сказал Небензя в ходе заседания совбеза ООН.
"Преднамеренный удар по гражданскому объекту, где учатся и проживают дети, нанесенный в ночное время, когда общежитие было заполнено, был явно совершен с целью максимального количества жертв. Согласно международному гуманитарному праву, это является военным преступлением", - добавил российский дипломат.
Луганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеВ миреРоссияСтаробельскВасилий НебензяЛеонид ПасечникООН
 
 
