Небензя назвал удар ВСУ по общежитию в ЛНР военным преступлением

ООН, 22 мая - РИА Новости. Ночной удар ВСУ тремя волнами беспилотных летательных аппаратов по заполненному студенческому общежитию в Старобельске не мог быть случайностью, это преднамеренный удар по гражданскому объекту, военное преступление, совершенное ради максимального числа жертв, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Преднамеренный удар по гражданскому объекту, где учатся и проживают дети, нанесенный в ночное время, когда общежитие было заполнено, был явно совершен с целью максимального количества жертв. Согласно международному гуманитарному праву, это является военным преступлением", - добавил российский дипломат.