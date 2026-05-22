Рейтинг@Mail.ru
Небензя рассказал, что было бы, если Россия не начала СВО - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:29 22.05.2026
Небензя рассказал, что было бы, если Россия не начала СВО

Небензя: если бы Россия не начала СВО, трагедии, как в ЛНР, были бы каждый день

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Василий Небензя заявил, что если бы Россия не начала СВО, подобные Старобельску трагедии происходили бы каждый день.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа.
  • В результате атаки ВСУ ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли.
ООН, 22 мая - РИА Новости. Если бы Россия не начала СВО, подобные Старобельску трагедии происходили бы каждый день, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Если бы Россия не начала СВО, то подобные Старобельску трагедии происходили бы каждый день", - сказал Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития Старобельского колледжа в ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
США следят за ситуацией в Старобельске, заявила зампостпреда США при ООН
Вчера, 23:21
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаВасилий НебензяЛеонид ПасечникООНВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала