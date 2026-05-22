- Василий Небензя заявил, что если бы Россия не начала СВО, подобные Старобельску трагедии происходили бы каждый день.
- Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа.
- В результате атаки ВСУ ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли.
ООН, 22 мая - РИА Новости. Если бы Россия не начала СВО, подобные Старобельску трагедии происходили бы каждый день, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.