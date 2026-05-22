Небензя пригласил постпреда Украины при ООН в Россию - РИА Новости, 22.05.2026
23:03 22.05.2026
Небензя пригласил постпреда Украины при ООН Мельника посетить Россию

Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
  • Василий Небензя пригласил Андрея Мельника посетить Россию, чтобы тот мог лично убедиться в реальном состоянии российской экономики.
  • Он обвинил Мельника в лицемерии из-за заявлений о том, что ВСУ не бьют по гражданским объектам.
ООН, 22 мая – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя пригласил постоянного представителя Украины Андрея Мельника посетить РФ, чтобы тот мог лично убедиться в реальном состоянии российской экономики и перестал распространять пропагандистские мифы о ее "загибании".
"Хотелось бы пригласить господина Мельника в Россию. Я думаю, его безопасность мы сможем обеспечить, чтобы он своими глазами убедился, как "загибается" экономика России, и не только в Москве, но и в провинции. Только вот, боюсь, желания увидеть выдаваемые за действительное у украинского постпреда, не найдется", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
При это Небензя также обвинил Мельника в лицемерии, отметив, что тот регулярно проливает "крокодиловы слезы" и утверждает, что ВСУ якобы не бьют по гражданским объектам.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и работник. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.
