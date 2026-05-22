Страны НАТО нарастят военное присутствие в Арктике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США нарастят военное присутствие в Арктике.
- Они также договорились углубить диалог по вопросам безопасности в регионе.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Арктические страны НАТО наращивают свое военное присутствие в Арктике, говорится в совместном заявлении Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и США.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что НАТО разворачивает свои программы по милитаризации Арктики и превращает регион в конфликтное пространство.
Россия и Китай обеспокоены милитаризацией Арктики
20 мая, 10:40
"Мы наращиваем наше военное присутствие, возможности наблюдения и совместные учения в Арктике и на Крайнем Севере. Мы делаем это в скоординированной и выверенной манере", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте шведского правительства.
В заявлении также сказано, что указанные страны поддерживают расширение присутствия НАТО в регионе, договорились углубить диалог по вопросам безопасности в Арктике и на Крайнем Севере и поручили своим экспертам координироваться по вопросам экономического и ресурсного развития в регионе.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с активностью НАТО ранее уже отмечала, что усилиями блока некогда мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции.
В апреле замглавы МИД России Александр Грушко подчеркнул, что ответные действия России на вызовы НАТО в Арктике не заставят себя ждать, возможностей для этого у страны достаточно.