Рейтинг@Mail.ru
Страны НАТО нарастят военное присутствие в Арктике - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 22.05.2026 (обновлено: 18:36 22.05.2026)
Страны НАТО нарастят военное присутствие в Арктике

Семь стран НАТО наращивают военное присутствие в Арктике

CC BY-SA 2.0 / Crown Copyright/PO Phot Donny Osmond / Британские военные во время учений НАТО в Норвегии
Британские военные во время учений НАТО в Норвегии - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
CC BY-SA 2.0 / Crown Copyright/PO Phot Donny Osmond /
Британские военные во время учений НАТО в Норвегии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США нарастят военное присутствие в Арктике.
  • Они также договорились углубить диалог по вопросам безопасности в регионе.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Арктические страны НАТО наращивают свое военное присутствие в Арктике, говорится в совместном заявлении Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и США.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что НАТО разворачивает свои программы по милитаризации Арктики и превращает регион в конфликтное пространство.
Ледники - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Россия и Китай обеспокоены милитаризацией Арктики
20 мая, 10:40
"Мы наращиваем наше военное присутствие, возможности наблюдения и совместные учения в Арктике и на Крайнем Севере. Мы делаем это в скоординированной и выверенной манере", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте шведского правительства.
В заявлении также сказано, что указанные страны поддерживают расширение присутствия НАТО в регионе, договорились углубить диалог по вопросам безопасности в Арктике и на Крайнем Севере и поручили своим экспертам координироваться по вопросам экономического и ресурсного развития в регионе.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с активностью НАТО ранее уже отмечала, что усилиями блока некогда мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции.
В апреле замглавы МИД России Александр Грушко подчеркнул, что ответные действия России на вызовы НАТО в Арктике не заставят себя ждать, возможностей для этого у страны достаточно.
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
В МИД рассказали, на что готова Россия ради безопасности в Арктике
24 апреля, 09:56
 
В миреАрктикаРоссияКанадаСергей ЛавровМария ЗахароваАлександр ГрушкоНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала