Страны НАТО нарастят военное присутствие в Арктике

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Арктические страны НАТО наращивают свое военное присутствие в Арктике, говорится в совместном заявлении Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции и США.

В заявлении также сказано, что указанные страны поддерживают расширение присутствия НАТО в регионе, договорились углубить диалог по вопросам безопасности в Арктике и на Крайнем Севере и поручили своим экспертам координироваться по вопросам экономического и ресурсного развития в регионе.