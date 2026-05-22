Рютте назвал приверженность НАТО статье о коллективной обороне нерушимой
16:45 22.05.2026 (обновлено: 16:53 22.05.2026)
Рютте назвал приверженность НАТО статье о коллективной обороне нерушимой

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
  • Генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил о нерушимой приверженности альянса статье 5 устава, гласящей, что вооруженное нападение на одну страну-участницу является нападением на всех остальных.
БРЮССЕЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Генсекретарь НАТО Марк Рютте назвал в пятницу приверженность Североатлантического альянса статье 5 устава, гласящей, что вооруженное нападение на одну страну-участницу является нападением на всех остальных, "нерушимой".
"Позвольте мне выразиться предельно ясно: приверженность союзников пятой статье (устава НАТО - ред.) — нерушима", - сказал Рютте на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Швеции.
В четверг постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что военная активность стран НАТО у границ России достигла уровня холодной войны.
Ранее президент России Владимир Путин ранее отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Он подчеркивал, что именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.
