Рютте назвал приверженность НАТО статье о коллективной обороне нерушимой

БРЮССЕЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Генсекретарь НАТО Марк Рютте назвал в пятницу приверженность Североатлантического альянса статье 5 устава, гласящей, что вооруженное нападение на одну страну-участницу является нападением на всех остальных, "нерушимой".