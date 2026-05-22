Рютте назвал приверженность НАТО статье о коллективной обороне нерушимой

БРЮССЕЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Генсекретарь НАТО Марк Рютте назвал в пятницу приверженность Североатлантического альянса статье 5 устава, гласящей, что вооруженное нападение на одну страну-участницу является нападением на всех остальных, "нерушимой".
В четверг постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что военная активность стран НАТО у границ России достигла уровня холодной войны.
Ранее президент России Владимир Путин ранее отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Он подчеркивал, что именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.