Генсек НАТО рассказал о росте трат стран альянса на вооружение
11:36 22.05.2026 (обновлено: 15:22 22.05.2026)
Генсек НАТО рассказал о росте трат стран альянса на вооружение

© REUTERS / Johan NilssonГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед встречей глав МИД НАТО в Швеции. 22 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генсек НАТО Марк Рютте заявил о стремительном росте оборонных расходов стран альянса.
  • Он подчеркнул, что оборонные расходы стран НАТО в ближайшие годы будут исчисляться сотнями миллиардов.
  • Рютте выразил недовольство недостаточной производительностью оборонной промышленности альянса и обещал поднять этот вопрос на предстоящем саммите.
БРЮССЕЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Страны НАТО стремительно наращивают оборонные расходы и в ближайшие годы будут готовы тратить на оружие сотни миллиардов, заявил генсек организации Марк Рютте.
"Есть хорошая новость, связанная с расходами на оборону. Сейчас поступают деньги, расходы на оборону стремительно растут. Сейчас это десятки миллиардов, а с годами поступят сотни миллиардов", - сказал он перед встречей глав МИД стран блока в Швеции.
При этом он выразил недовольство тем, что оборонная промышленность стран альянса не производит необходимое количество вооружений, чтобы тратить растущее финансирование. "Это подводит нас к вопросу о том, как потратить, чтобы убедиться, что деньги потрачены с пользой. У нас большая проблема оборонно-промышленной базы, которая производит недостаточно продукции, это проблема в Европе и в США", - пояснил он и обещал поднять этот вопрос на предстоящем в июне в Анкаре саммите организации.
