Генсек НАТО рассказал о росте трат стран альянса на вооружение

БРЮССЕЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Страны НАТО стремительно наращивают оборонные расходы и в ближайшие годы будут готовы тратить на оружие сотни миллиардов, заявил генсек организации Марк Рютте.
"Есть хорошая новость, связанная с расходами на оборону. Сейчас поступают деньги, расходы на оборону стремительно растут. Сейчас это десятки миллиардов, а с годами поступят сотни миллиардов", - сказал он перед встречей глав МИД стран блока в Швеции.
При этом он выразил недовольство тем, что оборонная промышленность стран альянса не производит необходимое количество вооружений, чтобы тратить растущее финансирование. "Это подводит нас к вопросу о том, как потратить, чтобы убедиться, что деньги потрачены с пользой. У нас большая проблема оборонно-промышленной базы, которая производит недостаточно продукции, это проблема в Европе и в США", - пояснил он и обещал поднять этот вопрос на предстоящем в июне в Анкаре саммите организации.