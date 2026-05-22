В Москве лжеполицейский изнасиловал девушку в парке

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мужчина, показав поддельное удостоверение полицейского и угрожая привлечением к ответственности, совершил сексуальное насилие над девушкой в парке на востоке Москвы, злоумышленник задержан, возбуждено дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ.
По данным следствия, вечером 18 мая в парке "Сокольники" мужчина предъявил незнакомой девушке поддельное удостоверение полицейского. Он предложил ей содействовать в поимке граждан, распространяющих наркотики в парке, а для "конспиративности" мероприятий потребовал, чтобы девушка исполняла роль его спутницы.
"Под угрозой привлечения к ответственности потерпевшая, введенная в заблуждение, согласилась. Впоследствии фигурант совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера", - сказали в ведомстве.
Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1984 года рождения. Он задержан, обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, подделке, поддельных документов.
В пятницу следствие ходатайствует перед судом об аресте фигуранта. Кроме того, мужчину проверят на причастность к совершению других аналогичных преступлений в Москве.