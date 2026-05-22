Рейтинг@Mail.ru
В Москве лжеполицейский изнасиловал девушку в парке - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 22.05.2026 (обновлено: 11:36 22.05.2026)
В Москве лжеполицейский изнасиловал девушку в парке

В "Сокольниках" мужчина представился девушке полицейским и надругался над ней

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В парке "Сокольники" на востоке Москвы мужчина, показав поддельное удостоверение полицейского и угрожая привлечением к ответственности, совершил сексуальное насилие над девушкой.
  • Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мужчина, показав поддельное удостоверение полицейского и угрожая привлечением к ответственности, совершил сексуальное насилие над девушкой в парке на востоке Москвы, злоумышленник задержан, возбуждено дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ.
По данным следствия, вечером 18 мая в парке "Сокольники" мужчина предъявил незнакомой девушке поддельное удостоверение полицейского. Он предложил ей содействовать в поимке граждан, распространяющих наркотики в парке, а для "конспиративности" мероприятий потребовал, чтобы девушка исполняла роль его спутницы.
«
"Под угрозой привлечения к ответственности потерпевшая, введенная в заблуждение, согласилась. Впоследствии фигурант совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера", - сказали в ведомстве.
Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1984 года рождения. Он задержан, обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, подделке, поддельных документов.
В пятницу следствие ходатайствует перед судом об аресте фигуранта. Кроме того, мужчину проверят на причастность к совершению других аналогичных преступлений в Москве.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В Подмосковье трех лжеполицейских арестовали по делу о разбойном нападении
9 февраля, 14:58
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала