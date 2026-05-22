На Сахалине пьяный пациент напал на врача скорой помощи
09:37 22.05.2026
На Сахалине пьяный пациент напал на врача скорой помощи

Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
  • Пьяный житель Южно-Сахалинска напал на врача скорой помощи, когда тот пытался оказать ему помощь.
  • У врача диагностировали сотрясение мозга и ушиб переносицы, пациента удалось госпитализировать.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 мая – РИА Новости. Пьяный житель Южно-Сахалинска напал на врача скорой помощи, когда тот пытался ему помочь, у медработника сотрясение мозга, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Сахалинской области.
По информации министерства, в четверг бригада медиков прибыла по вызову к жителю Южно-Сахалинска, который жаловался на кровотечение из-за резаной раны. Врач убедился, что мужчине необходима срочная медпомощь, на которую пациент согласился только после длительных уговоров, а затем внезапно напал на доктора.
«
"Врачу удалось зафиксировать пациента, который оказался в состоянии алкогольного опьянения, и довести оказание медпомощи до конца, а затем госпитализировать его. У доктора констатировали сотрясение головного мозга и ушиб переносицы", - рассказали в пресс-службе, отметив, что на место происшествия прибыли полиция и группа быстрого реагирования.
В следственном управлении СК России по Сахалинской области проинформировали о проведении проверки информации о нападении на врача во время вызова.
"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечает пресс-служба ведомства.
