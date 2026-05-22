Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал истинную причину, по которой колумбийцы идут воевать за ВСУ - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:35 22.05.2026
Эксперт назвал истинную причину, по которой колумбийцы идут воевать за ВСУ

РИА Новости: колумбийские наемники едут на Украину за легкими деньгами

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперт Виктор Курреа-Луго заявил, что колумбийские наемники едут на Украину в погоне за легкими деньгами.
  • По мнению эксперта, стремление к "легким деньгам", являющееся частью местной культуры, способствует массовому оттоку наемников из Колумбии за рубеж.
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Колумбийские наемники едут на Украину в погоне за легкими деньгами, заявил РИА Новости аналитик в сфере вооруженных конфликтов Виктор Курреа-Луго.
"Дело в приоритетах. Если деньги являются абсолютным приоритетом, то возникает гигантский культ легких денег. Он стал частью местной "культуры наркоторговли, заказных убийств". Именно он… подпитывает готовность быть наемником на войне", - считает собеседник агентства.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Хакер назвал страны, из которых наемники едут на Украину
19 мая, 01:15
Он отметил, что колумбийские военные "не умирают с голоду", а решение о поездке на Украину принимают осознанно и точно не из-за отсутствия предложений на родине, где фиксируется рекордно низкий показатель безработицы.
"Когда профессиональные колумбийские военные говорят, что у них не было иного выбора, это неправда", - заявил эксперт.
Курреа-Луго подчеркнул, что война и насилие – норма для Колумбии, из-за чего многие отставные военные готовы становиться наемниками за границей.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Колумбийские наемники возвращаются с Украины инвалидами, сообщил источник
14 апреля, 04:42
"Причина – воспитание, культура военных кругов Колумбии. Поэтому и едут воевать. Они нормализовали войну, для них стрелять - норма", - подчеркнул собеседник агентства.
Курреа-Луго считает, что стремление колумбийцев к "легким деньгам", являющееся частью местной культуры, также способствует массовому оттоку наемников за рубеж.
В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года.
Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Колумбийские наемники ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Эксперт рассказал, сколько ВСУ платят наемникам из Колумбии
13 мая, 05:30
 
В миреКолумбияУкраинаРоссияНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала