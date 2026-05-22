Набиуллина: российская банковская система способна адаптироваться к вызовам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Банковская система России доказала способность адаптироваться к любым сложным обстоятельствам, заявила глава ЦБ Россис Эльвира Набиуллина.
- По ее словам, банковская система восстанавливает и наращивает капитал, прежде всего за счет заработанной прибыли.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Банковская система России доказала способность адаптироваться к любым вызовам, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на VIII съезде Ассоциации банков России.
"Банковская система уже доказала свою способность адаптироваться к любым сложным обстоятельствам, к любым вызовам", - сказал она.
Также по словам главы регулятора, в Банке России видят, что банковская система восстанавливает и наращивает капитал, прежде всего за счет заработанной прибыли.
"Банковская система чувствует себя устойчивой и способна выполнять те функции, которые от нее ожидает российская экономика", - добавила Набиуллина.