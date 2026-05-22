14:23 22.05.2026 (обновлено: 14:55 22.05.2026)
Набиуллина: банкоматы и платежные терминалы смогут работать без интернета

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минцифры и операторы связи проработали решения для работы банкоматов и терминалов без интернета.
  • Сейчас специалисты тестируют эту опцию.
  • ЦБ обсуждает с властями включение всех банков в белые списки.
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Банкоматы смогут работать без интернета, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
«

"Минцифры вместе с операторами связи проработали технические решения, которые позволяют банкоматам и платежным терминалам работать, даже когда отключен мобильный интернет", — рассказала она VIII Съезде Ассоциации банков.

По ее словам, сейчас специалисты тестируют эту опцию. Также ЦБ обсуждает с Минцифры включение всех банков в белые списки.
Набиуллина добавила, что банковская система доказала способность адаптироваться к любым вызовам. Она восстанавливает и наращивает капитал — прежде всего за счет заработанной прибыли.
Мобильный интернет в российских регионах ограничивают из-за угрозы атак беспилотников, чтобы противник не смог управлять ими через сотовые сети.
