Муфтий рассказал, сколько человек отпразднуют Курбан-байрам в Москве

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Около 200 тысяч человек в Москве и 150 тысяч в Московской области примут участие в праздновании Курбан-байрама, рассказал РИА Новости зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), председатель ДУМ Московской области, муфтий Московской области Рушан Аббясов.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения, один из главных в исламе. В 2026 году он наступит с заходом солнца 26 мая, основные мероприятия пройдут 27 мая. Установление праздника связано с ветхозаветной историей пророка Ибрахима (Авраама), которому во сне было приказано принести в жертву своего старшего сына Исмаила (Измаила). Когда он занес нож над сыном, Всевышний остановил его руку, и жертва (курбан) была заменена барашком – считается, что таким образом Всевышний испытал веру пророка.