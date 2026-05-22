Муфтий рассказал, сколько человек отпразднуют Курбан-байрам в Москве

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Около 200 тысяч человек в Москве и 150 тысяч в Московской области примут участие в праздновании Курбан-байрама, рассказал РИА Новости зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), председатель ДУМ Московской области, муфтий Московской области Рушан Аббясов.
"Думаю, стоит ориентироваться на цифры, которые были на Ураза-байрам в этом году. В праздновании Курбан-байрам примут участие в Москве примерно 200 тысяч человек и около 150 (тысяч - ред.) - в Московской области", - сказал муфтий.
Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения, один из главных в исламе. В 2026 году он наступит с заходом солнца 26 мая, основные мероприятия пройдут 27 мая. Установление праздника связано с ветхозаветной историей пророка Ибрахима (Авраама), которому во сне было приказано принести в жертву своего старшего сына Исмаила (Измаила). Когда он занес нож над сыном, Всевышний остановил его руку, и жертва (курбан) была заменена барашком – считается, что таким образом Всевышний испытал веру пророка.
