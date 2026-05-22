Рейтинг@Mail.ru
Муфтий рассказал, сколько человек отпразднуют Курбан-байрам в Москве - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:53 22.05.2026
Муфтий рассказал, сколько человек отпразднуют Курбан-байрам в Москве

Муфтий Аббясов: 350 тыс человек в Москве и Подмосковье отпразднуют Курбан-байрам

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВерующие на празднике Курбан-байрам в Московской соборной мечети
Верующие на празднике Курбан-байрам в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Верующие на празднике Курбан-байрам в Московской соборной мечети. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 200 тысяч человек примут участие в праздновании Курбан-байрама в Москве.
  • Около 150 тысяч человек примут участие в праздновании Курбан-байрама в Московской области.
  • Курбан-байрам наступит с заходом солнца 26 мая, основные мероприятия пройдут 27 мая 2026 года.
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Около 200 тысяч человек в Москве и 150 тысяч в Московской области примут участие в праздновании Курбан-байрама, рассказал РИА Новости зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), председатель ДУМ Московской области, муфтий Московской области Рушан Аббясов.
"Думаю, стоит ориентироваться на цифры, которые были на Ураза-байрам в этом году. В праздновании Курбан-байрам примут участие в Москве примерно 200 тысяч человек и около 150 (тысяч - ред.) - в Московской области", - сказал муфтий.
Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения, один из главных в исламе. В 2026 году он наступит с заходом солнца 26 мая, основные мероприятия пройдут 27 мая. Установление праздника связано с ветхозаветной историей пророка Ибрахима (Авраама), которому во сне было приказано принести в жертву своего старшего сына Исмаила (Измаила). Когда он занес нож над сыном, Всевышний остановил его руку, и жертва (курбан) была заменена барашком – считается, что таким образом Всевышний испытал веру пророка.
Паломники во время хаджа в Мекке - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Муфтий рассказал, кому стоит воздержаться от хаджа
20 мая, 04:47
 
РелигияМоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияРушан Аббясов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала