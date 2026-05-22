17:46 22.05.2026
Мособлгаз построил 5 тыс км газопроводов в Подмосковье по соцпрограмме

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мособлгаз ввел в эксплуатацию пятитысячный километр новых газовых сетей в Подмосковье с начала президентской программы социальной газификации, символическое открытие прошло в серпуховском садовом некоммерческом товариществе (СНТ) "Присады ИТЭБ", сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
Работы здесь начались 3 апреля и закончатся уже в августе. Длина сетей в этом СНТ – 2 190 метров, газ получат 83 собственника. Мособлгаз заложила мощности и для соседних товариществ: газопровод среднего давления позволит подключить еще 800 частных домов.
"Уже на протяжении 5 лет Московская область реализует программу социальной газификации. Сегодня был пройден важный для нас и жителей рубеж по длине проложенных сетей газоснабжения – 5 тысяч километров. Благодаря этому доступ к ресурсу получили уже 254 тысячи человек. Продолжаем работу в этом направлении – в план на 2026 год вошли еще 3 100 населенных пунктов", – приводит пресс-служба слова вице-губернатора Московской области Владислава Мурашова.
Всего в программу вошли около 1400 СНТ. Главное условие для участия в социальной газификации – товарищество должно находиться в границах населенных пунктов.
"Наша задача – сделать газ доступным для каждого жителя области, включая владельцев домов в СНТ", – отметил генеральный директор АО "Мособлгаз" Игорь Баранов.
 
