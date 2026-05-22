На юго-востоке Москвы задержали 33 человека за драку на свадьбе

К ответственности за мелкое хулиганство привлечены 24 участника драки, в отношении шестерых возбудили уголовное дело.

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. На юго-востоке Москвы полицейские задержали 33 человека за драку на свадьбе, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Между группой граждан, отмечавших свадебное торжество в кафе, возник словесный конфликт, в результате которого мужчины вышли на улицу, где перепалка переросла в драку", — говорится в релизе

В полиции уточнили, что это произошло на улице Юных Ленинцев. На месте задержали 25 человек, все они приезжие в возрасте от 17 до 60 лет. Позже полицейские установили еще восьмерых участников потасовки.

В драке никто не пострадал, добавили в пресс-службе.

В результате на 24 иностранцев составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве, на троих — о нарушении миграционного законодательства, одного из них выдворят из России