04:34 22.05.2026 (обновлено: 11:27 22.05.2026)
Врач назвала оптимальную температуру работы кондиционера в жаркую погоду

Врач Косенкова: не стоит ставить кондиционер на температуру ниже 23–24 градусов

Специалист обслуживает кондиционеры на Тверской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Кондиционер в жаркую погоду не следует включать на температуру ниже 23–24 градусов, так как организм испытывает стресс из-за контраста температур, и может ослабнуть иммунитет, сообщила РИА Новости главный врач городской поликлиники №220 столичного департамента здравоохранения Анна Косенкова.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что в пятницу будет душно, днем до плюс 29, что на 10 градусов выше нормы.
"Кондиционер не следует ставить на температуру ниже 23–24 градусов. Сам по себе холодный воздух не вызывает вирусных инфекций, однако создает идеальные условия для активации возбудителей, уже находящихся в организме, и снижает местный иммунитет", - рассказала Косенкова.
По ее словам, если на улице плюс 35 градусов, а в помещении кондиционер выставлен на слишком низкую температуру, организм испытывает стресс из-за контраста температур.
"Резкий переход из жары в холод может ослабить иммунитет, что увеличивает риск простудных заболеваний, организм становится более восприимчивым к воздействию вирусов и бактерий", - рассказала Косенкова.
Врач отметила, что в жаркую погоду не стоит переедать, необходимо заменить плотные обеды на легкие перекусы четыре-пять раз в день. Физические нагрузки на солнце стоит перенести на раннее утро или поздний вечер.
"Настоятельно рекомендуется носить светлую одежду из натуральных тканей и не выходить без головного убора. Долгое пребывание на солнце без перерыва опасно: каждые 15–20 минут необходимо заходить в тень или прохладное помещение", - добавила собеседница агентства.
Она подчеркнула, что соблюдение этих несложных правил поможет перенести период высокой температуры с комфортом и пользой для здоровья.
