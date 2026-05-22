Большинство русскоязычных колл-центров мошенников связаны с Украиной - РИА Новости, 22.05.2026
18:59 22.05.2026
Большинство русскоязычных колл-центров мошенников связаны с Украиной

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
  • Подавляющее большинство русскоязычных мошеннических колл-центров, действующих на постсоветском пространстве, связаны с Украиной, заявил израильский специалист по киберпреступлениям Урий Бенбарух.
  • По словам специалиста, география «русского мошенничества» ведет прежде всего в Киев, Днепр, Запорожье, Одессу и другие украинские города.
  • Урий Бенбарух отметил, что либо государство потеряло контроль над территорией, где действуют колл-центры, либо значительная часть подобных схем существует под прикрытием.
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Подавляющее большинство русскоязычных мошеннических колл-центров, действующих по всему постсоветскому пространству, связаны с Украиной, заявил РИА Новости израильский специалист по киберпреступлениям Урий Бенбарух.
"Вместе с коллегами мы провели большое расследование на территории Израиля и в ряде постсоветских стран. Итог – до 80% русскоязычных мошеннических колл-центров связаны с Украиной. Да, мировые СМИ давно пишут о гигантских центрах телефонного мошенничества в азиатском треугольнике – Камбоджа, Вьетнам, приграничные районы Китая. Там действуют настоящие фабрики цифрового рабства и телефонного криминала", - сказал специалист.
По его словам, у "русского мошенничества" в странах постсоветского пространства и в Израиле – своя география.
"И эта география ведет прежде всего в Киев, Днепр, Запорожье, Одессу и другие украинские города. Тут возникает вполне логичный вопрос: как в стране, где людей хватают на улицах для мобилизации, где государство декларирует тотальную войну и чрезвычайное положение, могут спокойно существовать огромные колл-центры с десятками и сотнями сотрудников, мощной IT-инфраструктурой, генераторами, серверами, криптовалютными схемами и международными денежными каналами?" - сказал собеседник агентства.
Израильский специалист отметил, что "ответ, похоже, лежит на поверхности". "Такие структуры невозможно не заметить. Невозможно не видеть массовый набор персонала. Невозможно не видеть движение огромных денег. Невозможно не замечать офисы, оборудование, постоянные криптовалютные операции и международные переводы", - подчеркнул собеседник агентства.
Следовательно, продолжил специалист, либо государство полностью потеряло контроль над собственной территорией, либо значительная часть подобных схем существует под прикрытием.
"Причем прикрытием не только криминальным, но и административным. Тем более что сама Украина сегодня регулярно фигурирует в коррупционных скандалах колоссального масштаба. Украинские СМИ практически ежедневно публикуют материалы о взятках, хищениях, коррупции в армии, министерствах, военкоматах, правоохранительных органах и государственных структурах. Складывается ощущение, что в стране сформировалась целая параллельная экономика военного времени – экономика серых схем, откатов и криминального посредничества", - сказал Бенбарух.
По его словам, речь идет не о бытовом мошенничестве и не о наборе случайных звонков, а о международной криминальной индустрии. "Ее инфраструктура, как снова и снова выясняется в расследованиях, тянется к Украине – как к одному из ключевых операционных и информационных центров", - подытожил специалист.
