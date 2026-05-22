Эксперт раскрыл схему "инвестиционных" мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мошенники в сфере инвестиций используют схему с первым небольшим платежом, чтобы проверить, можно ли управлять человеком, рассказал эксперт по финансовым рынкам Алексей Мокров.

"Самая опасная фраза в инвестиционном мошенничестве часто звучит так: "Начните с небольшой суммы". Она рассчитана на то, чтобы сделать человека более уязвимым, ослабить защиту. Пользователю кажется, что риск минимальный, а значит, и опасности почти нет. Но для мошенника первый перевод - это не заработок, а тест на управляемость", - сказал Мокров информационному порталу РИАМО

По его словам, схема почти всегда начинается с обещания легких денег, жертва регистрируется и даже выводит небольшую сумму. Эксперт поясняет, что выплата первых средств является частью схемы, после которой вернуть деньги становится практически невозможно.

Мокров предупреждает, что распознать мошенников можно по просьбам перевода денег физическому лицу, обещаниям гарантированной прибыли, а также фразам про то, что места ограничены.