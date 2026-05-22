Эксперт раскрыл схему "инвестиционных" мошенников
13:51 22.05.2026
Эксперт раскрыл схему "инвестиционных" мошенников

Мокров: инвестиционные мошенники первым платежом проверяют управляемость жертвы

Мошенник. Архивное фото
Мошенник. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперт по финансовым рынкам Алексей Мокров раскрыл схему «инвестиционных» мошенников.
  • Мошенники используют первый небольшой платеж как тест на управляемость жертвы.
  • Распознать мошенников можно по просьбам перевода денег физическому лицу, обещаниям гарантированной прибыли и фразам про ограниченные места.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Мошенники в сфере инвестиций используют схему с первым небольшим платежом, чтобы проверить, можно ли управлять человеком, рассказал эксперт по финансовым рынкам Алексей Мокров.
"Самая опасная фраза в инвестиционном мошенничестве часто звучит так: "Начните с небольшой суммы". Она рассчитана на то, чтобы сделать человека более уязвимым, ослабить защиту. Пользователю кажется, что риск минимальный, а значит, и опасности почти нет. Но для мошенника первый перевод - это не заработок, а тест на управляемость", - сказал Мокров информационному порталу РИАМО.
По его словам, схема почти всегда начинается с обещания легких денег, жертва регистрируется и даже выводит небольшую сумму. Эксперт поясняет, что выплата первых средств является частью схемы, после которой вернуть деньги становится практически невозможно.
Мокров предупреждает, что распознать мошенников можно по просьбам перевода денег физическому лицу, обещаниям гарантированной прибыли, а также фразам про то, что места ограничены.
"Если небольшая сумма уже ушла, главная ошибка - пытаться отыграться. Это именно то, на что схема и рассчитана. Нужно сразу остановить любые новые переводы, сохранить чеки, переписку, реквизиты, адрес сайта, номера телефонов и обращаться в банк и полицию. И ни в коем случае не платить никакие "комиссии за вывод", - заключил эксперт.
