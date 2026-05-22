11:23 22.05.2026
ЦБ рассказал, что делать пострадавшим от кредитных мошенников

Вид на здание Банка России
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Банк России предложил пострадавшим от кредитных мошенников воспользоваться специальным алгоритмом, начав с обращения в микрофинансовую организацию (МФО) или бюро кредитных историй (БКИ).
  • Если МФО заключила договор при наличии действующего самозапрета либо не запросила сведения о нем в БКИ, она не вправе требовать от клиента исполнения обязательств.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Банк России предложил гражданам, пострадавшим от кредитных мошенников, воспользоваться специальным алгоритмом, начав с обращения в микрофинансовую организацию (МФО) или бюро кредитных историй (БКИ), и опубликовал соответствующие рекомендации.
"Предлагаем вам воспользоваться таким алгоритмом. Если в момент оформления займа у вас был установлен самозапрет, то вы вправе подать заявление в МФО или БКИ об аннулировании информации о таком договоре", - говорится в ответе регулятора в Telegram-канале на вопрос о том, как бороться с микрокредитными организациями, которые "без адекватной верификации выдают мошенникам кредиты".
Там отмечается, что по закону, если МФО заключила договор при наличии действующего самозапрета либо не запросила сведения о нем в БКИ, она не вправе требовать от вас исполнения обязательств.
При этом если самозапрет не был установлен, то для решения вопроса необходимо обратиться в МФО и в правоохранительные органы. "Можно также направить обращение в Банк России — опишите ситуацию и приложите документы, полученные от МФО", - уточняется там.
Когда возбуждено уголовное дело по факту хищения денег по договору займа, следует направить в МФО заявление с требованием прекратить взыскание, начисление процентов и передачу долга третьим лицам, приложив подтверждающие документы из полиции, говорится в сообщении.
"Если полиция отказала в возбуждении уголовного дела, спор может быть разрешен в судебном порядке — следует обратиться в суд с заявлением о признании договора займа недействительным", - отмечает регулятор.
Банк России постоянно совершенствует меры по борьбе с кибермошенничеством. "Это особенно актуально, потому что более 90% займов оформляются гражданами онлайн", - уточняется в сообщении регулятора.
В Банке России напомнили, что с 1 сентября прошлого года МФО обязаны при выдаче онлайн-займа проверять, принадлежат ли реквизиты для перечисления денег самому заемщику. Для этого сверяются данные заемщика и владельца счета или карты, на которые перечисляются средства (имя, отчество, фамилия или первая буква фамилии).
"С 1 марта 2026 года для микрофинансовых компаний действует обязанность идентифицировать заемщиков при заключении онлайн-договоров с использованием Единой биометрической системы, что должно снижать риск оформления займов мошенниками", - также говорится в сообщении.
