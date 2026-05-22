В МВД предупредили об активности мошенников перед Днем России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В МВД РФ предупредили о повышении активности мошенников в интернете перед Днем России.
- В предпраздничный период число фишинговых доменов может достигать 30 тысяч в месяц.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Злоумышленники становятся активнее в интернете в преддверии государственных праздников, в том числе Дня России, который празднуется 12 июня, предупредили в МВД РФ.
"В периоды, предшествующие государственным праздникам, в том числе Дню России, фиксируется устойчивое повышение активности лиц, осуществляющих противоправную деятельность в информационно-телекоммуникационной сфере", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
По данным министерства, в предпраздничный период число фишинговых доменов достигает 30 тысяч в месяц, тогда как в будние дни полицейские регистрируют от 17 тысяч до 20 тысяч таких ресурсов.
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября 2025, 08:00