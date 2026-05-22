В МВД предупредили об активности мошенников перед Днем России

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Злоумышленники становятся активнее в интернете в преддверии государственных праздников, в том числе Дня России, который празднуется 12 июня, предупредили в МВД РФ.

По данным министерства, в предпраздничный период число фишинговых доменов достигает 30 тысяч в месяц, тогда как в будние дни полицейские регистрируют от 17 тысяч до 20 тысяч таких ресурсов.