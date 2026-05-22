Названы самые распространенные схемы обмана россиян при оформлении виз США - РИА Новости, 22.05.2026
04:21 22.05.2026
Названы самые распространенные схемы обмана россиян при оформлении виз США

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самыми распространенными схемами обмана россиян при оформлении виз США являются фиктивная помощь с оплатой консульского сбора, обещания гарантированной записи на собеседование и предложения переезда через учебную визу.
  • Мошенники предлагают «помощь» с оплатой консульского сбора, получают деньги и исчезают.
  • В языковой школе могут формально предлагать услугу переезда в США через обучение, но на практике такие визы почти не одобряют, а в договоре результат не гарантируется.
ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Самыми распространенными схемами обмана россиян при оформлении виз США сейчас являются фиктивная помощь с оплатой консульского сбора, обещания гарантированной записи на собеседование и предложения переезда через учебную визу, рассказали РИА Новости в сообществе Go For Travel, которое консультирует граждан РФ по вопросам получения американских виз.
"Основное мошенничество в данный момент - оплата сбора. Сейчас есть трудности с оплатой сбора. Например, в Варшаве его можно оплатить только польскими картами, некоторыми американскими картами и переводом в польских злотых", — рассказали в сообществе.
По словам собеседника агентства, мошенники пишут в личные сообщения тем, кто интересовался оплатой консульского сбора, предлагают "помощь", получают деньги и исчезают.
Еще одна частая схема связана с записью на собеседование. По словам собеседника агентства, на фоне нехватки свободных мест в Казахстане мошенники сами пишут заявителям.
"Обещают гарантированные места. Получают деньги и исчезают", — отметили в сообществе.
Отдельно в Go For Travel указали на предложения переезда в США через обучение в языковой школе. Формально такая услуга может не считаться мошенничеством, однако заявителям часто обещают легализацию и помощь с учебной визой, хотя на практике такие визы почти не одобряют, а в договоре результат не гарантируется. Стоимость подобных услуг начинается от 2,5 тысяч долларов.
При этом, по словам представителя сообщества, резкого роста мошенничества с американскими визами сейчас не наблюдается.
На минувшей неделе СМИ сообщали, что десятки россиян пожаловались на визовый центр в Казахстане, который якобы обещал за плату "увеличить шансы на успех" в получении визы США благодаря сотрудничеству с бывшими консулами. По данным СМИ, мошенники выманили у клиентов порядка 5 миллионов рублей, пострадали около 30 россиян.
