Санду: большинство жителей Молдавии не поддерживают объединение с Румынией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Молдавии Майя Санду признала, что в республике сторонники объединения с Румынией не составляют большинство.
- По ее мнению, желание части граждан Молдавии объединиться с Румынией вызвано стремлением к безопасности.
КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду на международном форуме GLOBSEC в Праге признала, что в республике сторонники объединения с Румынией не составляют большинство, но заявила, что этого хотят представители диаспоры.
Ранее Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, Молдавия сталкивается как суверенное государство. В конце апреля в интервью французскому изданию Le Monde она назвала объединение с Румынией возможным сценарием ускоренной евроинтеграции.
В ходе дискуссии в Праге модератор напомнил Санду о ее словах о готовности проголосовать за объединение с Румынией, выразив сомнения, что ее позицию поддерживает большинство молдаван, но предположив, что так думает "очень сильное меньшинство - около 40%", и предложив ей прокомментировать это.
«
"В Молдове есть доля населения - и это не только те 40%, о которых вы упомянули, есть еще молдаване в диаспоре - которая поддерживает идею объединения с Румынией... Это прежде всего вопрос безопасности", - сказала Санду.
Президент Молдавии высказала мнение, что желание части граждан республики объединиться с Румынией вызвано прежде всего стремлением к безопасности, а не политическими целями.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.