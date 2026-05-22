Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде. 22 мая 2026

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде. 22 мая 2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.

Мишустин отметил заинтересованность Москвы в укреплении стратегического партнерства с Ашхабадом и развитии торгово-экономического сотрудничества.

АШХАБАД, 22 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, передает корреспондент РИА Новости.

Мишустин в пятницу прилетел в столицу Туркмении Ашхабад , где примет участие в работе Совета глав правительств СНГ

Мишустин на встрече с президентом Туркмении отметил заинтересованность Москвы в укреплении дружбы, добрососедства и стратегического партнерства с Ашхабадом, сообщила пресс-служба кабмина.

По словам российского премьера, приоритетными вопросами является развитие торгово-экономического сотрудничества, дальнейшее увеличение взаимного товарооборота, для этого у стран есть хорошие возможности, реализуются совместные проекты в интересах бизнеса и граждан двух стран.

Индии, Кроме того, Мишустин назвал сферы транспорта и логистики наиболее перспективными направлениями в развитии отношений двух стран. Российский премьер отметил, что Москва и Ашхабад вместе развивают транспортный коридор "Север-Юг", который связывает РФ и Туркмению с быстро растущими рынками Китая Персидского залива , с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки

Глава российского кабмина отметил укрепление регионального сотрудничества двух стран, в том числе подготовку новых инициатив на региональном уровне с участием малого и среднего бизнеса. Также Мишустин выразил поддержку приоритетов председательства Ашхабада в СНГ в текущем году.