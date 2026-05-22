АШХАБАД, 22 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, передает корреспондент РИА Новости.
Мишустин на встрече с президентом Туркмении отметил заинтересованность Москвы в укреплении дружбы, добрососедства и стратегического партнерства с Ашхабадом, сообщила пресс-служба кабмина.
По словам российского премьера, приоритетными вопросами является развитие торгово-экономического сотрудничества, дальнейшее увеличение взаимного товарооборота, для этого у стран есть хорошие возможности, реализуются совместные проекты в интересах бизнеса и граждан двух стран.
Кроме того, Мишустин назвал сферы транспорта и логистики наиболее перспективными направлениями в развитии отношений двух стран. Российский премьер отметил, что Москва и Ашхабад вместе развивают транспортный коридор "Север-Юг", который связывает РФ и Туркмению с быстро растущими рынками Китая, Индии, Персидского залива, с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки.
Глава российского кабмина отметил укрепление регионального сотрудничества двух стран, в том числе подготовку новых инициатив на региональном уровне с участием малого и среднего бизнеса. Также Мишустин выразил поддержку приоритетов председательства Ашхабада в СНГ в текущем году.
Последний раз Мишустин и Бердымухамедов встречались "на полях" заседания Совета глав правительств СНГ в мае 2024 года в Ашхабаде.
10 декабря 2025, 16:13