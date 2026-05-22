Рейтинг@Mail.ru
Мишустин встретился с президентом Туркмении - РИА Новости, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 22.05.2026 (обновлено: 13:44 22.05.2026)
Мишустин встретился с президентом Туркмении

Мишустин встретился с президентом Туркмении Бердымухамедовым

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде. 22 мая 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде. 22 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Ашхабаде. 22 мая 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.
  • Мишустин отметил заинтересованность Москвы в укреплении стратегического партнерства с Ашхабадом и развитии торгово-экономического сотрудничества.
АШХАБАД, 22 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, передает корреспондент РИА Новости.
Мишустин в пятницу прилетел в столицу Туркмении Ашхабад, где примет участие в работе Совета глав правительств СНГ.
Мишустин на встрече с президентом Туркмении отметил заинтересованность Москвы в укреплении дружбы, добрососедства и стратегического партнерства с Ашхабадом, сообщила пресс-служба кабмина.
По словам российского премьера, приоритетными вопросами является развитие торгово-экономического сотрудничества, дальнейшее увеличение взаимного товарооборота, для этого у стран есть хорошие возможности, реализуются совместные проекты в интересах бизнеса и граждан двух стран.
Кроме того, Мишустин назвал сферы транспорта и логистики наиболее перспективными направлениями в развитии отношений двух стран. Российский премьер отметил, что Москва и Ашхабад вместе развивают транспортный коридор "Север-Юг", который связывает РФ и Туркмению с быстро растущими рынками Китая, Индии, Персидского залива, с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки.
Глава российского кабмина отметил укрепление регионального сотрудничества двух стран, в том числе подготовку новых инициатив на региональном уровне с участием малого и среднего бизнеса. Также Мишустин выразил поддержку приоритетов председательства Ашхабада в СНГ в текущем году.
Последний раз Мишустин и Бердымухамедов встречались "на полях" заседания Совета глав правительств СНГ в мае 2024 года в Ашхабаде.
Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Межгосударственные отношения России и Туркмении
10 декабря 2025, 16:13
 
АшхабадТуркменияМоскваМихаил МишустинСНГПолитикаСердар Бердымухамедов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала