Мишустин поручил обеспечить отдых детей из пострадавших от паводка семей

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 15 июня проработать вопрос летнего отдыха детей из семей, которые пострадали от паводка в Дагестане.
"Минпросвещения, Минфин и правительство Дагестана проработают вопрос организации летнего отдыха детей из семей, пострадавших от последствий паводков", - говорится в поручении Мишустина по итогам совещания с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.
Отмечается, что срок выполнения поручения - 15 июня.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта – начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов эвакуированы более 11 тысяч человек. По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков под руководством главы МЧС России Александра Куренкова, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера.
Ранее Путин поручил главе Дагестана Сергею Меликову взять под контроль работу по отправке детей из пострадавших от паводка семей в детские оздоровительные лагеря.