Мишустин дал поручение по подготовке спортсменов на Эльбрусе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по созданию условий для подготовки спортсменов по олимпийским видам спорта на Эльбрусе.
- Они должны быть представлены до 1 сентября.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил до 1 сентября подготовить предложения по созданию условий для подготовки на Эльбрусе спортсменов по олимпийским и паралимпийским видам спорта, сообщили в пресс-службе кабмина.
Такое поручение премьер-министр дал по итогам совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, которое состоялось 30 апреля в Минеральных Водах.
«
"Минспорту, Минэкономразвития России совместно с АО "Кавказ.РФ" необходимо до 1 сентября представить предложения по созданию условий для обеспечения подготовки на Эльбрусе спортсменов по олимпийским и паралимпийским видам спорта – горнолыжному спорту, сноуборду, фристайлу, ски-альпинизму", - указано в сообщении пресс-службы.