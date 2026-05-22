Мирошник: кровь убитых в Старобельске лежит на руках Киева и западников
21:18 22.05.2026
Мирошник: кровь убитых в Старобельске лежит на руках Киева и западников

Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР)
  • Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что кровь убитых в Старобельске лежит не только на руках киевского режима, но и тех западников, которые разрешили Киеву это сделать.
  • Он подчеркнул, что западники виноваты не только в том, что дали киевскому режиму вооружения, но и в том, что пообещали ему безнаказанность.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Кровь убитых в результате атаки ВСУ по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР молодых людей лежит не только на руках киевского режима, но и тех западников, которые разрешили Киеву это сделать, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета, позже эта цифра увеличилась до 39 человек, есть погибшие.
"Эта кровь, она лежит не только на Украине, она лежит на тех странах, которые разрешают Киеву это делать. Не было бы гарантии со стороны европейцев, ряда других стран, что вы (не - ред.) будете отвечать за нарушение норм международного гуманитарного права, я думаю, что они бы несколько раз еще подумали о том, прежде чем совершать подобные преступления", - сказал Мирошник ИС "Вести".
Поэтому, по словам Мирошника, западники виноваты не только в том, что дали киевскому режиму вооружения, но и в том, что пообещали ему безнаказанность.
