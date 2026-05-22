Мирошник: кровь убитых в Старобельске лежит на руках Киева и западников

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Кровь убитых в результате атаки ВСУ по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР молодых людей лежит не только на руках киевского режима, но и тех западников, которые разрешили Киеву это сделать, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.