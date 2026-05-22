Мирошник рассказал о попытках России донести информацию об атаке ВСУ на ЛНР - РИА Новости, 22.05.2026
21:11 22.05.2026
Мирошник рассказал о попытках России донести информацию об атаке ВСУ на ЛНР

© РИА Новости / Максим Блинов
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Архивное фото
  • Россия предпринимает максимум усилий, чтобы донести до мирового сообщества информацию об атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске, заявил Родион Мирошник.
  • Он отметил, что российская делегация в СБ ООН получила все необходимые документы и готовится к проведению заседания.
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия предпринимает максимум усилий, чтобы донести до мирового сообщества информацию об атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР и получить от него реакцию, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По данным МЧС, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 студентов. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.
"Мы предпринимаем максимум действий для того, чтобы такая реакция (мирового сообщества на атаку ВСУ - ред.) была", - сказал Мирошник в интервью ИС "Вести".
Дипломат отметил, что российская делегация в Совете Безопасности ООН получила все необходимые документы, готовится к проведению заседания, на котором будут представлены все детали.
"И сейчас российская делегация действительно стремится максимально ужесточить позицию Совбеза, потому что такого рода вещи - это является, по сути дела, клеймом на том режиме, который предпринимает такого рода действия", - указал Мирошник.
Ранее Мирошник заявил РИА Новости, что Россия предоставит информацию об атаке ВСУ по корпусу и общежитию колледжа в Старобельске ЛНР в международные организации, в том числе в ОБСЕ и СБ ООН.
РоссияЛуганская Народная РеспубликаСтаробельскРодион МирошникВооруженные силы УкраиныООНУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
