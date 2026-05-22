Мирошник рассказал о попытках России донести информацию об атаке ВСУ на ЛНР

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия предпринимает максимум усилий, чтобы донести до мирового сообщества информацию об атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР и получить от него реакцию, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По данным МЧС, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 студентов. Ранения различной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. Возбуждено дело о теракте.
Дипломат отметил, что российская делегация в Совете Безопасности ООН получила все необходимые документы, готовится к проведению заседания, на котором будут представлены все детали.
"И сейчас российская делегация действительно стремится максимально ужесточить позицию Совбеза, потому что такого рода вещи - это является, по сути дела, клеймом на том режиме, который предпринимает такого рода действия", - указал Мирошник.