Россия даст военный ответ на удары ВСУ по колледжу в ЛНР, заявил Мирошник

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Россия ответит Украине именно военным путем в связи с целенаправленной атакой ВСУ по территории Старобельского колледжа в ЛНР.

По данным МЧС, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 студентов. По словам Львовой-Беловой, по состоянию на 14.00, число пострадавших детей выросло до 39, девять из них доставлены в больницы, состояние троих оценивается как тяжелое.