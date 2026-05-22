Россия даст военный ответ на удары ВСУ по колледжу в ЛНР, заявил Мирошник

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Россия ответит Украине именно военным путем в связи с целенаправленной атакой ВСУ по территории Старобельского колледжа в ЛНР.
По данным МЧС, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 студентов. По словам Львовой-Беловой, по состоянию на 14.00, число пострадавших детей выросло до 39, девять из них доставлены в больницы, состояние троих оценивается как тяжелое.
"Россия хочет военного ослабления киевского режима. Поэтому за совершенное преступление, уверен, будет именно военный ответ. Не составляет большого труда вычислить, откуда летел этот дрон, кто давал приказы, какое подразделение, какое распоряжение они выполняли и дальше просчитать вот эти моменты, как это все регулировалось", - сказал Мирошник в эфире радио Sputnik.
По его словам, силовым структурам потребуется не много времени, чтобы вычислить конкретные фамилии, имена и задачи, которые были поставлены по совершению атаки на колледж в ЛНР.