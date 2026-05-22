ВСУ терроризмом пытаются "укусить" побеждающую Россию, заявил Мирошник

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. ВСУ терроризмом и атаками на колледж в Старобельске ЛНР пытаются "укусить" Россию, которая побеждает на поле боя, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По данным МЧС, ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находились 86 студентов.
"Нацисты, загнанные в угол на поле боя, совершают чудовищные по своей наглости и цинизму преступления против гражданского населения, пытаясь терроризмом уравновесить или нанести болезненные укусы нашему государству, которое побеждает на поле боя", - сказал Мирошник